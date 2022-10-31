Шесть ярославских школьников за победу во Всероссийском конкурсе получили по миллиону рублей

Шесть школьников из Ярославской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем приняли участие 1500 старшеклассников, в том числе 32 – из Ярославской области.

- Финалисты получат по миллиону рублей. Серьезная награда за серьезный труд, - написал губернатор региона Михаил Евраев.

Пять победителей учатся в лицее №86. Это Яромир Актанов, Валерия Зелинская, Кирилл Ковальчук, Егор Курчевский и Диана Седнева. Анастасия Зайцева – из гимназии №2. Кроме денежной премии, ребята получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Не оставили в стороне и наставников победителей. Отдельный приз в 150 тысяч рублей – для учителей технологии и проектной деятельности лицея №86 Антона Петрова и Екатерины Петровой.

Кроме того, ученики лицея №86 Анастасия Гуськова и Дарья Королева победили в категории «Обучающиеся 9-10 классов». Они получат по 200 тысяч рублей.

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