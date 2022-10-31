Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 11:00

Шесть ярославских школьников за победу во Всероссийском конкурсе получили по миллиону рублей

За победу боролись 1500 старшеклассников со всей страны
Полина Вачнадзе

Шесть школьников из Ярославской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем приняли участие 1500 старшеклассников, в том числе 32 – из Ярославской области.

- Финалисты получат по миллиону рублей. Серьезная награда за серьезный труд, - написал губернатор региона Михаил Евраев.

Пять победителей учатся в лицее №86. Это Яромир Актанов, Валерия Зелинская, Кирилл Ковальчук, Егор Курчевский и Диана Седнева. Анастасия Зайцева – из гимназии №2. Кроме денежной премии, ребята получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Не оставили в стороне и наставников победителей. Отдельный приз в 150 тысяч рублей – для учителей технологии и проектной деятельности лицея №86 Антона Петрова и Екатерины Петровой.

Кроме того, ученики лицея №86 Анастасия Гуськова и Дарья Королева победили в категории «Обучающиеся 9-10 классов». Они получат по 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школы Ярославской области вошли в топ-30 лучших в стране

Рассказываем, какие (подробнее)