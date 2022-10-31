ВТБ продлил действие сниженной ставки по кредитам наличными и рефинансированию. Получить средства по минимальной ставке можно при подаче заявки онлайн и оформлении страхования.

Одобрение заявки, поданной на сайте банка ВТБ (ПАО) или в мобильном приложении, занимает примерно 2 минуты. Получить средства клиент может в отделении ВТБ или сразу на свой счет. Рефинансировать в ВТБ можно любые кредиты, которые были получены не менее трех месяцев назад и не имеют просрочки.

За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование и облегчил для клиентов доступ к кредитам наличными: с начала октября заемщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.