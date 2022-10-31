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НовостиОбщество31 октября 2022 8:11

Школы Ярославской области вошли в топ-30 лучших в стране

Рассказываем, какие
Полина Вачнадзе
Две школы Ярославской области вошли в топ-30 лучших по стране

Две школы Ярославской области вошли в топ-30 лучших по стране

Фото: Евгения ГУСЕВА

Две школы Ярославской области вошли в топ-30 лучших по стране. Таковы итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена», итоги которого озвучил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Ярославский лицей №86 подготовил больше всего победителей и по праву возглавил рейтинг, - рассказал на своей странице ВКонтакте глава региона Михаил Евраев. – Еще один прорыв – попадание в топ Гаютинской школы Пошехонского района. Она стала первой сельской школой в федеральном рейтинге.

В этом образовательном учреждении учатся всего 33 ученика, все они приняли участие в конкурсе и набрали нужное количество баллов для того, чтобы попасть в топ-30.

Учебные заведения-победители получат по 2 миллиона рублей на развитие. Как и на что их потратить будет решать администрации и ребята, которые принесли победу.