В Ярославле 4 ноября ограничат проезд транспорта

В Ярославле в День народного единства по центральным улицам города пройдет крестный ход Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 4 ноября, в День народного единства, по центральным улицам города пройдет крестный ход. Для безопасности его участников с 7 утра до 11:00 вводится временное ограничение движения автомобилей на улицах:

- Трефолева,

- Советская,

- Кедрова,

- Кирова,

- Нахимсона,

- Революционной,

- Почтовой,

- Андропова,

- Подзеленье,

- а также на Которосльной набережной, Первомайском переулке, площади Челюскинцев и Советской площади.

Также на этих участках будет действовать ограничение на остановку и стоянку машин.

- Просим вас быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать Правила дорожного движения РФ, - обратились к ярославцам в мэрии города.