В Ярославле 4 ноября ограничат проезд транспорта

В Ярославле в День народного единства по центральным улицам города пройдет крестный ход
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле 4 ноября, в День народного единства, по центральным улицам города пройдет крестный ход. Для безопасности его участников с 7 утра до 11:00 вводится временное ограничение движения автомобилей на улицах:
- Трефолева,
- Советская,
- Кедрова,
- Кирова,
- Нахимсона,
- Революционной,
- Почтовой,
- Андропова,
- Подзеленье,
- а также на Которосльной набережной, Первомайском переулке, площади Челюскинцев и Советской площади.
Также на этих участках будет действовать ограничение на остановку и стоянку машин.
- Просим вас быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать Правила дорожного движения РФ, - обратились к ярославцам в мэрии города.