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НовостиПроисшествия30 октября 2022 13:08

В Переславле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Местная жительница находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Переславле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

В Переславле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславле 28 октября примерно в 17 часов на улице Московская произошло ДТП. Женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбил 28-летний водитель на легковушке.

- В результате ДТП пешеход – женщина, 49-летняя жительница города Переславль-Залесский госпитализирована в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.