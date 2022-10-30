В Переславле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславле 28 октября примерно в 17 часов на улице Московская произошло ДТП. Женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбил 28-летний водитель на легковушке.

- В результате ДТП пешеход – женщина, 49-летняя жительница города Переславль-Залесский госпитализирована в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.