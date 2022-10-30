В Ярославле из пожара в жилом доме спасли 11 человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, примерно в 16 часов на улице Балтийская загорелась квартира в жилом доме №26. Огонь быстро перекинулся из одной квартиры на другую и сильно задымил соседние этажи. К счастью, никто не пострадал.

- В 16:15 29 октября поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по адресу: Ярославль, улица Балтийская, дом 26. Задействовано: 12 единиц техники, 37 человек личного состава. Ликвидация пожара в 17:37. В результате пожара повреждено и закопчено поэтажной площади 120 квадратных метров (2 квартиры, площадка, чердак). Пострадавших нет. Спасено 11 человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.