МЧС предупредило ярославцев о мокром снеге и сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области сегодня, 30 октября, возможно ухудшение погоды днем. Об этом жителей региона предупредили спасатели.

- По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» днем 30 октября по Ярославской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Возможны обрывы ЛЭП и увеличение количества ДТП. Ярославцам стоит быть аккуратнее на дорогах.