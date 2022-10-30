В Ярославле нашли 15-летнего подростка

В Ярославле нашли 15-летнюю Анастасию. Девушка ушла из дома в Дзержинском районе 29 октября. С этого момента родные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы Анастасии: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, плотное телосложение, светлые окрашенные волосы, серо-голубые глаза.

Пропавшая была одета в черную куртку с капюшоном, большой шарф в коричневую клетку, светло-сиреневую короткую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

- Найдена, жива. Спасибо всем за помощь и свидетельскую информацию, - сообщили в "ЯрСпасе".