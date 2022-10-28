Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведен мониторинг карантинного фитосанитарного Ярославской области, в результате которого в Борисоглебском районе выявлен очаг распространения большого черного елового усача Monochamus urussovii Fischer, входящего в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158.

С целью предотвращения распространения, локализации и последующей ликвидации очага большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovii Fisch), приказом Руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям № 357 от 28.10.2022 г в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области на территории пилорамы и прилегающей территории общей площадью 5,2253 га установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим.

Управлением Россельхознадзора были разработаны мероприятия по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации очага большой чёрный еловый усач (Monochamus urussovii Fisch). Всем хозяйствующим субъектам во исполнение карантинного законодательства необходимо соблюдать правила и нормы обеспечения карантина растений, включающие в себя мероприятия по выявлению, локализации и ликвидации очагов карантинных вредителей.

Соблюдение карантинных мероприятий находится на контроле Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областей.