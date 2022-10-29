В Ярославской области в аварии пострадали три человека

У деревни Ильинское Некоузского района около полуночи 28 октября произошла авария Фото: УМВД по Ярославской области

У деревни Ильинское Некоузского района около полуночи 28 октября произошла авария. Водитель "Ниссана" не справился с управлением машины и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Медицинская помощь понадобилась трем участкам аварии: двум жителям Московской области - мужчинам 34 и 32 лет, а также 26-летней жительнице Ярославского региона. Все они госпитализированы.

- Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе областного УМВД.