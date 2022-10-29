Исполнилось 40 дней с момента гибели худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса

29 октября исполнилось 40 дней с момента гибели в ДТП Сергея Пускепалиса. ФОТО: Волковский театр

Сегодня, 29 октября, исполнилось 40 дней с момента гибели в ДТП художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. 20 сентября на трассе М8 в Ростовском районе его машина не вписалась в поворот и врезалась в фуры.

Утром 29 октября семья и друзья Сергея Пускепалиса посетили его могилу на кладбище в Железноводске, а в 17:00 в Волковском театре начнется Вечер памяти. На нем покажут документальный фильм, подготовленный ГТРК "Ярославия" - "С любимыми не расставайтесь. Сергей Пускепалис".

В фильм об актере вошли кадры из личных архивов, его последнее интервью, которое было дано за несколько дней до смерти.

Полную версию картины можно будет увидеть на телеканале "Россия-24".

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