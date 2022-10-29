Прокуратура требует остановить строительство многоэтажного дома в Ярославле

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля требует приостановить строительство многоэтажки в микрорайоне Сокол. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля требует приостановить строительство многоэтажки в микрорайоне Сокол.

Застройщик уже залил фундамент и приступил к возведению цокольного этажа. Однако прокурорская проверка показала, что разрешение на строительство на данном земельном участке департамент строительства не выдавал. Кроме того, в инспекцию стройнадзора региона извещение о начале работ не поступало и документы, которые могли бы подтвердить надлежащий контроль за стройкой, представлены не были.

- Прокуратура района направила в суд исковое заявление о возложении на застройщика обязанности приостановить работы до получения в установленном порядке разрешения на строительство капитального объекта. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой района на контроль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.