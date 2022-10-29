Ярославцы могут сделать назальную прививку от коронавируса

В Ярославскую область привезли назальную вакцину от коронавируса. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации ЯО

Жители Ярославской области теперь могут сделать назальную прививку от коронавируса. Насадки вакцины "Спутник V" уже доставлены в медицинские учреждения региона.

Также как и вакцина в виде инъекции, назальный "Спутник V" двухкомпонентный, то есть вводится дважды с интервалом в три недели.

Назальный препарат, как пояснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции. За пару часов до ее введения лучше отказаться от воды, еды и курения.

Подробнее о назальной прививке от COVID-19 можно узнать здесь.