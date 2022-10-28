Российский банк получил две награды в премии «Best for Life Design Award»

В номинации «Пользовательский интерфейс» высшую награду получил интернет-банк для юридических лиц ВТБ Бизнес. Премию за «Мобильное приложение» присудили мобильному банку ВТБ Бизнес Lite.

Премия вручается за лучшие проекты промышленного и продуктового дизайна, визуальных коммуникаций, объединяет экспертов профессиональной деловой среды, архитектуры, дизайна и привлекает внимание общественности к достижениям в данной среде.

– В цифровых каналах удобный интерфейс становится одним из самых важных элементов для легкого и простого использования клиентами. Мы не только разработали визуально привлекательный дизайн интернет-банка и мобильного приложения, но и сделали его интуитивно понятным, чтобы облегчить выполнение ежедневных бизнес-задач для пользователей. Мы благодарны за признание профессионального сообщества и продолжим улучшать работу наших дистанционных каналов, развивая цифровую экосистему для ведения бизнеса, – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Спартак Солонин.