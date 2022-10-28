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НовостиОбщество28 октября 2022 14:09

В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение

На участке от улицы Свердлова до улицы Пушкина
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение

В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение. Такое новшество нужно для того, чтобы машины наиболее беспрепятственно проезжали определенный отрезок пути.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения конфликтных ситуаций, а также увеличения пропускной способности на улице Чайковского на участке от улицы Свердлова до улицы Пушкина вводится одностороннее движение с 16.11.2022, - сообщили в мэрии города.