В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Чайковского с 16 ноября вводится одностороннее движение. Такое новшество нужно для того, чтобы машины наиболее беспрепятственно проезжали определенный отрезок пути.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения конфликтных ситуаций, а также увеличения пропускной способности на улице Чайковского на участке от улицы Свердлова до улицы Пушкина вводится одностороннее движение с 16.11.2022, - сообщили в мэрии города.