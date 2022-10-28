В Ярославской области полицейскому, чтобы остановить нарушителя, пришлось разбить стекло в его машине

В Ярославской области задержали водителя-нарущителя Фото: УМВД по Ярославской области

25 октября сотрудники ГИБДД задержали водителя, который опасно вел себя на дороге. Около девяти часов вечера на дороге «Туношна – Бурмакино» наряд попытался остановить «Шевроле», однако, водитель продолжил движение.

- Инспекторами было организовано преследование, после чего машина нарушителя остановилась. В момент, когда один из сотрудников ГИБДД подошел к «Шевроле», нарушитель попытался скрыться и начал движение вперед. На требование открыть двери и выйти не реагировал, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Чтобы задержать водителя, инспектору пришлось разбить кулаком стекло водительской двери. Полицейский повредил руку, но и нарушитель уже не смог уехать.

За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Он отказал проходить медицинское освидетельствование и не смог предоставить регистрационные документы на автомобиль. В отношении водителя составлены несколько протоколов.