Снег и резкое похолодание обещают синоптики жителям Ярославской области

Октябрь в Ярославле закончится снегом и ветрами. Скриншот с сайта "Центр "Фобос"

В Ярославскую область идет похолодание, а в ночь с субботы на воскресенье выпадет снег.

- Центральные области буквально перенесутся из середины осени в предзимье. Важно отметить, что при таком температурном режиме станет крайне опасно ездить по дорогам на летнем комплекте шин. В целом, по нашим расчетам, к началу следующей недели водителям уже на всей европейской территории России нужно будет переобуться, - сказали в Центре «Фобос».

В Ярославской области завтра, 29 октября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Сильный туман, снег, метель и всего лишь +3 градуса прогнозируются на воскресенье, 30 октября. В этот день ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В последний день октября также возможен снег, туман и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.