В Ярославской области ограничат проезд по трассе М8

В Ярославской области ограничат проезд на 195-м километре трассы М8 в Ростовском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области временно и ненадолго ограничат проезд на 195-м километре трассы М8 в Ростовском районе.

- Автомобильное движение по участку будет полностью приостановление несколько раз в течение 31 октября на период не более 30 минут, - сообщили в ФКУ Упрдор «Холмогоры». – Ограничение проезда связано с работами по монтажу П-образных опор над проезжей частью, выполняемому в рамках капитального ремонта участка М8 «Холмогоры» км 186- км 195.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.