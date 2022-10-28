Суд отпустил на свободу жителя Ярославской области, который жестоко расправился над бездомной собакой

Убийство пса в Ростовском районе осталось, по сути, безнаказанным. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Мировой судья Ростовского судебного района прекратил уголовное дело в отношении жителя села Белогостицы, который в марте этого года зарубил топором бездомную собаку.

О жестокой расправе над животным редакция КП-Ярославль писала здесь. Практически безжизненное тело местного любимца Рекса нашли местные жители. Израненного пса отвезли в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Убийца животного утверждал, что собака на него набросилась, но сельчане чуть ли не в один голос твердили, что Рекс не мог этого сделать, так был очень добродушным псом.

Подсудимый свою вину в совершении преступлении признал.

- Преступление, предусмотренное статьей 245 УК РФ «»Жестовое обращение с животными», относится к категории небольшой тяжести. Подсудимый раскаялся, способствовал раскрытию и расследованию преступления. Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Ярославского областного суда.