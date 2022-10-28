В Ярославле скончался бывший сотрудник областного департамента финансов Валерий Григорович

В Ярославле скончался известный финансист Валерий Григорович. ФОТО: департамент финансов ЯО

25 октября на 68-м году жизни скончался Валерий Григорович. Он работал в структуре департамента финансов Ярославской области.

- Высокопрофессиональный специалист, мудрый наставник, он пользовался глубоким уважением коллег и руководителей области, - говорят его коллеги.

Работать в финансовой системе региона Валерий Григорович начал в 80-х годах. Первая его должность – контролер-ревизор управления Министерства финансов РСФСР по Ярославской области. Неоднократно Валерий Аркадьевич назначался на руководящие должности. Был заведующим финансовым отделом Ярославского горисполкома, начальником государственной налоговой инспекции по городу Ярославлю, первым заместителем директора департамента финансов Ярославской области. С июня 2010 года по сентябрь 2016-го трудился заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Ярославской области. До последнего времени работал в ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета».

Церемония прощания с Валерием Григоровичем прошла в Ярославле сегодня, 28 октября.