Виртуальная таможенная карта для участников ВЭД

ВТБ внедрил новый цифровой продукт – виртуальную таможенную карту платежной системы «Раунд» для клиентов среднего и малого бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Карта выпускается в цифровом формате и сохраняет весь функционал пластикового носителя, экономя время и расходы предпринимателей на оформлении бумажных документов и посещении офиса банка.

Виртуальная карта «Раунд» позволяет совершать таможенные платежи в момент подачи декларации на товары. Такая схема оплаты избавляет от необходимости авансировать средства и переводить на счет сумму «с запасом» для страховки от рисков изменения валютных курсов и форс-мажорных обстоятельств. С помощью карты можно проводить все виды таможенных платежей в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Уведомления о проведенных платежах приходят в смс и на e-mail, а совершенные ранее операции всегда доступны в архиве в личном кабинете. Эти функции упрощают контроль за движением средств и обеспечивают прозрачный учет таможенных операций.

− Мы ценим время наших клиентов и помогаем оптимизировать расходы на ВЭД, поэтому стараемся перевести максимум процессов и продуктов в цифровой и онлайн-формат. Выпуск виртуальной таможенной карты - очередной шаг в этом направлении. Теперь клиенты могут в удаленном формате из любой точки мира оформить таможенную карту и сразу проводить по ней платежи. Карта пополнила ассортимент цифровых продуктов и сервисов нашей экосистемы ВЭД, − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Юлия Копытова.

Узнать подробнее о таможенных картах можно на сайте ВТБ.