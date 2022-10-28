Губернатор Ярославской области передал мобилизованным более трех тысяч комплектов с дополнительным снаряжением

3 150 комплектов дополнительного снаряжения доставили в учебный центр
Фото: Правительство Ярославской области
Глава Ярославской области Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных. От правительства региона он вручил ярославцам, призванным в рамках частичной мобилизации, 3 150 комплектов с дополнительным снаряжением.
В набор вошли влаго- и ветрозащитные плащи, утепленные резиновые сапоги, коврики, спальные мешки, наколенники, налокотники, перчатки. Кроме того, закуплены квадрокоптеры, рации, рюкзаки, аптечки и медикаменты. В ближайшее время в центр подготовки привезут тепловизоры, бинокли, сварочные аппараты, электрогенераторы, термобелье и костюмы.
- Мы предоставляем обмундирование дополнительно к тому, что дает Минобороны РФ. На сегодняшний день все потребности полностью закрыты. Максимально. Все, что требуется, поставлено в полном объеме, – сказал Михаил Евраев.
Сколько военнослужащих сейчас находится в учебном центре, не сообщается. Но известно, что у них ежедневно проходят 10-часовые занятия, начиная от стрельбы и заканчивая оказанием медпомощи.
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