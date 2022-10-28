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НовостиОбщество28 октября 2022 7:30

Во время СВО погибли двое жителей Ярославской области

Прощания пройдут в Ярославле и в Большом Селе
Полина Вачнадзе
Во время специальной военной операции на Украине погибли жители Ярославской области: Александр Соловьев и Сергей Кулаков

Во время специальной военной операции на Украине погибли жители Ярославской области: Александр Соловьев и Сергей Кулаков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции на Украине погибли жители Ярославской области: Александр Соловьев и Сергей Кулаков. Александр служил рядовым мотострелкового полка, Сергей – старшим наводчиком мотострелковой бригады.

Как сообщает правительство региона, прощание с Александром Соловьевы пройдет сегодня, 28 октября, в храме Петра и Павла Большого Села. Проститься с Сергеем Кулаковым можно будет завтра, 29 октября, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало церемонии в 10:00.