Во время СВО погибли двое жителей Ярославской области

Во время специальной военной операции на Украине погибли жители Ярославской области: Александр Соловьев и Сергей Кулаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции на Украине погибли жители Ярославской области: Александр Соловьев и Сергей Кулаков. Александр служил рядовым мотострелкового полка, Сергей – старшим наводчиком мотострелковой бригады.

Как сообщает правительство региона, прощание с Александром Соловьевы пройдет сегодня, 28 октября, в храме Петра и Павла Большого Села. Проститься с Сергеем Кулаковым можно будет завтра, 29 октября, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало церемонии в 10:00.