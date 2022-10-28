В Ярославле открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Ярославле 27 октября открыли стелу «Город трудовой доблести» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 27 октября открыли стелу «Город трудовой доблести». Это звание нашему городу, который внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, было присвоено в июле 2020 года.

– Стела будет служить знаком памяти о той трудовой доблести, которую проявили ярославцы, – сказал губернатор региона Михаил Евраев. – Фронт проходил в 60 километрах, приходилось работать в непростых условиях. Мы открываем эту стелу с огромной гордостью.

В годы войны город поставил на фронт около 50 миллионов единиц боеприпасов и вооружения, суда, а все автомобили того времени были с колесами из резины Ярославского завода синтетического каучука. Рабочий день тружеников длился по 20 часов, предприятия работали круглосуточно.

Автор стелы – скульптор Денис Стритович. На создание монумента ему и его команде потребовалось полтора месяца. Конструкция выполнена из черного металла с холодным цинкованием в несколько слоев. Для инсталляции специально подбирали исторические фотографии, отражающие труд жителей Ярославля в годы войны. Визуализация размещена на самой 17-метровой стеле и четырех пилонах.

Облагородили и парки Мира, в котором теперь находится памятник. Здесь построили пешеходные дорожки, установили скамейки. В следующем году сделают несколько зон отдыха и реконструируют фонтан.