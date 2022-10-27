В Ярославле 4 ноября для транспорта перекроют центр города

Схема перекрытия Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 4 ноября для транспорта перекроют центральные улицы города. По ним нельзя будет проехать с 7 до 11 часов. Водителям лучше заранее простроить свои маршруты.

- В период проведения в городе Ярославле 04.11.2022 публичного мероприятия в форме шествия (крестного хода) на участках улиц Трефолева, Советская, Кедрова, Кирова, Нахимсона, Революционная, Почтовая, Андропова, Подзеленье, Которосольная набережная, Первомайский переулок, Советская площадь, площадь Челюскинцев с 07:00 часов до 11:00 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии города. - Также на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.