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НовостиПроисшествия27 октября 2022 13:41

Жителя Тутаева, который поджег квартиру с ее хозяйкой внутри, приговорили к 14 годам колонии

Женщина скончалась на месте происшествия
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жителя Тутаева, который поджег квартиру с ее хозяйкой внутри, приговорили к 14 годам колонии

Жителя Тутаева, который поджег квартиру с ее хозяйкой внутри, приговорили к 14 годам колонии

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тутаеве 48-летний местный житель признан виновным по двум статьям: «Убийство общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

В марте 2020 года мужчина, находясь в квартире одного из домов на улице Моторостроителей Тутаева, был пьян. Он решил избавиться от хозяйки жилья из-за личной неприязни. Злоумышленник распылил аэрозоль на мебель и стены квартиры, а после этого поджег их зажигалкой. Немного погодя, он убедился, что женщина никак не сможет спастись, так как огонь сильно разгорелся и к входной двери подойти невозможно. Далее тутаевец скрылся.

- В результате острого отравления угарным газом потерпевшая скончалась на места преступления. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.