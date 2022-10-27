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НовостиОбщество27 октября 2022 12:51

В Ярославле установят памятную стелу «Блокадникам Ленинграда»

Комиссия единогласно поддержала этот проект
Анастасия ГОЛУБЕВА
Комиссия единогласно поддержала этот проект

Комиссия единогласно поддержала этот проект

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле установят стелу «Блокадникам Ленинграда». Памятник возведут в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе города. Сегодня, 27 октября, на градостроительном совете города комиссия единогласно поддержала этот проект.

— По замыслу заявителя предполагается установка стелы на территории Дзержинского района за частный счет. Предложение рассматривается уже не первый год, тем не менее, в проекте существует ряд замечаний, которые дорабатываются и исправляются. Нам важно удостовериться, что принятое решение будет правильным и вопросов к объекту после согласования не будет, — сказал главный архитектор города Артем Цымбалов.

Конкретные сроки установки пока неизвестны. Сейчас вносятся корректировки по поводу ограждения памятника.