В Ярославле установят памятную стелу «Блокадникам Ленинграда»

Комиссия единогласно поддержала этот проект Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле установят стелу «Блокадникам Ленинграда». Памятник возведут в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе города. Сегодня, 27 октября, на градостроительном совете города комиссия единогласно поддержала этот проект.

— По замыслу заявителя предполагается установка стелы на территории Дзержинского района за частный счет. Предложение рассматривается уже не первый год, тем не менее, в проекте существует ряд замечаний, которые дорабатываются и исправляются. Нам важно удостовериться, что принятое решение будет правильным и вопросов к объекту после согласования не будет, — сказал главный архитектор города Артем Цымбалов.

Конкретные сроки установки пока неизвестны. Сейчас вносятся корректировки по поводу ограждения памятника.