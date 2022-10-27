Такие тренировки в городе проходят регулярно Фото: Мэрия Ярославля

В техническом университете Ярославля развернули учебный сборный эвакуационный пункт. В помещении спортивного комплекса ЯГТУ разместили сотрудников, преподавателей, студентов и их семьи. Такие тренировки в городе проходят регулярно, комиссия проверяет документы и готовность специальных помещений.

- Сборные эвакуационные пункты предназначены для сбора населения, учета и регистрации во время чрезвычайной ситуации. Внутри будут находиться комендантская служба, работники медпункта, комнаты матери и ребенка, охрана, группы регистрации, связи и формирования эвакуационных колонн. В случае возникновении чрезвычайной ситуации будет подан сигнал «Внимание всем!», - рассказали в мэрии Ярославля.