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НовостиОбщество27 октября 2022 12:12

В техническом университете Ярославля развернули учебный сборный эвакуационный пункт

Такие тренировки в городе проходят регулярно
Анастасия ГОЛУБЕВА
Такие тренировки в городе проходят регулярно

Такие тренировки в городе проходят регулярно

Фото: Мэрия Ярославля

В техническом университете Ярославля развернули учебный сборный эвакуационный пункт. В помещении спортивного комплекса ЯГТУ разместили сотрудников, преподавателей, студентов и их семьи. Такие тренировки в городе проходят регулярно, комиссия проверяет документы и готовность специальных помещений.

- Сборные эвакуационные пункты предназначены для сбора населения, учета и регистрации во время чрезвычайной ситуации. Внутри будут находиться комендантская служба, работники медпункта, комнаты матери и ребенка, охрана, группы регистрации, связи и формирования эвакуационных колонн. В случае возникновении чрезвычайной ситуации будет подан сигнал «Внимание всем!», - рассказали в мэрии Ярославля.