Ярославская областная Дума приняла закон о вытрезвителях Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Депутаты Ярославской областной Думы в двух чтениях приняли законопроект о вытрезвителях. За него проголосовали 38 человек, двое воздержались.

Несмотря на то, что предложение, высказанное губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, в целом поддержали, закон еще необходимо дорабатывать, так как осталось немало вопросов.

Например, о том, где должны находиться вытрезвители. Депутат Василий Бобков предложил открыть их в отдалении от жилых домов и образовательных учреждений.

Также не ясен вопрос с содержанием несовершеннолетних. По мнению уполномоченного по правам человека в Ярославской области Михаила Крупина, их должны помещать отдельно от взрослых.

Кроме того, не прописан пункт о досмотре пьяных пациентов. Ни врачи, ни охранники проводить досмотр не имеют права, уполномочены на это только сотрудники полиции.

- Как у нас будет присутствовать сотрудник полиции? Получается никак. Это значит, что человек может принести в вытрезвитель все, что угодно, - считает Василий Бобков.

По итогам обсуждения в протокол были внесены все предложения, озвученные депутатами.