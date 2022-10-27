Онлайн - сервисы для бизнеса экономят время и деньги

Так, благодаря электронному документообороту клиенты – юридические лица могут оперативно получать первичные документы, снижать затраты на их обработку и хранение и упростить предоставление информации в контролирующие органы. Работать с электронными документами можно прямо из своей бухгалтерской системы. Напомним, «ТНС Энерго Ярославль» сотрудничает с крупнейшими операторами электронного документооборота Контур.Диадок и Тензор.СБиС.

Для перехода на электронный документооборот юридическому лицу необходимо наличие квалифицированной электронной цифровой подписи и соглашение сторон, оформленное в документальном виде. На официальном сайте гарантирующего поставщика можно выбрать оператора, через которого удобнее получать документы и осуществить подключение.

В настоящий момент отказались от бумажных аналогов в пользу электронного документооборота почти 6 000 бизнес – клиентов «ТНС энерго Ярославль» и количество пользователей постоянно растёт. Клиенты отмечают, что такое взаимодействие удобно и выгодно, так как позволяет оперативно и без лишних затрат обмениваться документами и получать информацию отпоставщика ресурса.

С полным списком сервисов и услуг, предоставляемых компанией, можно ознакомиться на сайте в разделе Бизнес - клиентам.