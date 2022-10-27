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НовостиПроисшествия27 октября 2022 7:19

Полиция возбудила уголовное дело по поджогу машины на подземной автостоянке

Поступили два заявления от владельцев машин
Полина Вачнадзе
По факту поджога автомобиля на подземной парковке в Ярославле возбуждено уголовное дело

По факту поджога автомобиля на подземной парковке в Ярославле возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту поджога автомобиля на подземной парковке в Ярославле возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию поступили два заявления от потерпевших. Одна машина во время пожара была полностью уничтожена, вторая серьезно повреждена. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, который совершил поджог.

Пожар на подземной парковке 10-жтажного дома на улице Победы произошел в ночь на 25 октября. Спасателям пришлось эвакуировать около 300 жильцов многоэтажки.