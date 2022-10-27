В Ярославской области проверяют готовность защитных сооружений гражданской обороны

Меры по защите населения обсудили на совещании в правительстве региона Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На нем обсудили вопросы защиты населения и территорий во время режима повышенной готовности.

– Органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки организовать информирование жителей о действиях при получении сигналов гражданской обороны, проверить и доукомплектовать запасы продовольствия, медикаментов, необходимых технических средств для гражданской обороны, – отметил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин.

Кроме того, в числе поставленных задач – приведение в нормативное состояние защитных сооружений гражданской обороны, обеспечение готовности учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля.

Режим повышенной готовности в Ярославской области и ряде других регионах ЦФО указом президента страны был введен 19 октября.