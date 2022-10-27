В Ярославле ищут 39-летнюю Наталью Жукову

В Ярославле пропала 39-летняя женщина. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски 39-летней Натальи Жуковой. Женщина, которой в любой момент может потребоваться помощь медиков, пропала 21 октября – она ушла из дома во Фрунзенском районе.

На вид Наталье 39-40 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, серые глаза.

Из особых примет: асимметрия лица, правая рука недоразвита (носит лангету). Кроме того, женщина хромает на правую ногу.

Была одеты в темно-бордовую куртку, темную кофту, черные джинсы, черные туфли.