Банк продолжает развивать функционал расчетов в национальных валютах

Банк ВТБ открыл специальный счет востро в своем индийском филиале после получения разрешения Резервного банка Индии (РБИ). Новый механизм расчетов в национальных валютах России и Индии позволит активнее использовать индийские рупии для платежей по импортно-экспортным контрактам между странами. Кроме того, это новые возможности для инвестирования российских компаний на индийском рынке.

ВТБ работает на индийском рынке уже 14 лет.

- ВТБ накопил огромную экспертизу, которая позволяет решать самые сложные задачи по развитию бизнеса наших клиентов, а также наладил устойчивые связи с представителями индийского бизнеса и регулирующих органов. Сегодня одна из важнейших государственных задач – развитие прямых расчётов в национальных валютах в целях укрепления торгово-экономических связей. И здесь ВТБ выступает связующим звеном, финансовым партнером, который не просто помогает нашим клиентам проработать договорную базу, но и оказывает содействие в урегулировании возникающих вопросов с индийскими банками с точки зрения комплаенс-процедур. Все это значительно ускоряет процесс налаживания расчетов в национальных валютах», - заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Филиал банка ВТБ (ПАО) в Индии занимается международным обслуживанием юридических лиц, проводит конверсионные операции, осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, привлекает депозиты юридических лиц, оказывает консультационные услуги в отношении торгово-экономических связей между Индией, Россией и странами СНГ. Филиал является действующим членом Indian Banks’ Association (Индийская банковская ассоциация) и Foreign Exchange Dealers' Association of India (Ассоциация валютных дилеров Индии).