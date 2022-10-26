В Ярославле состоятся мероприятия памяти Сергея Пускепалиса. ФОТО: группа Волковского театра ВКонтакте

В Ярославле 29 октября состоятся мероприятия памяти Сергея Пускепалиса.

Панихида в Казанском монастыре и Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь…» пройдут в 40-й день со дня гибели художественного руководителя Театра им. Федора Волкова.

Все желающие смогут придти к 13 часам на панихиду в Казанский монастырь и почтить памяти Сергея Витауто.

В 17 часов на сцене Первого русского начнется Вечер памяти заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

Сотрудники Волковского театра рассказали, что в вечерней программе будут представлены документальный фильм об актере, воспоминания друзей, близких, коллег Сергея Витауто, отрывки из поставленных им спектаклей, а также закрытый предпремьерный показ художественного фильма «Портной из Бруклина» режиссера Евгений Серова, в котором Сергей Пускепалис исполнил одну из своих последних ролей в кино.