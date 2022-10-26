В Ярославской области простятся с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине

Траурные мероприятия пройдут 27 октября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 27 октября, простятся с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине - рядовыми мотострелкового полка - Павлом Мартыновым и Николаем Изюмовым.

Прощание с Павлом Мартыновым состоится в 12 часов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Рыбинска.

Проститься с Николаем Изюмовым можно будет с 14.30 на площади у здания администрации в поселке Октябрьском Рыбинского района.

- Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.