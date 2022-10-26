На пост мэра Ярославля претендуют семь человек

В Ярославле завершился прием документов от кандидатов на пост мэра города Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле завершился прием документов от кандидатов на пост мэра города. Известно, что желание занять кресло ярославского градоначальника изъявили семь человек. Окончательный список фамилий озвучат 2 ноября, до этого дня комиссия будет проверять поданные претендентами бумаги.

Выберут мэра Ярославля 7 ноября депутаты муниципалитета города.

- Это будет открытое голосование руками. Все открыто будем голосовать за ту кандидатуру, которые каждый депутат считает наиболее на сегодняшний день приемлемой для того, чтобы возгласить Ярославль, - сказал ГТРК «Ярославии» председатель муниципалитета города Сергей Калинин.

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