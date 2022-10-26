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Общество26 октября 2022 13:06

В Рыбинске 28 октября возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Мероприятие начнется в 11 часов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Памятник жертвам Волголага

Памятник жертвам Волголага

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 28 октября, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет возложение цветов. Оно начнется в 11 часов у закладного камня памятника жертвам Волголага.

- По многолетней традиции местом проведения памятных мероприятий будет территория на въезде в микрорайон Переборы, где с 1930 по 1950 годы располагался приемник-распределитель Волжского исправительно-трудового лагеря, - сообщили в администрации Рыбинска.

В возложении примут участие люди, пострадавшие от политических репрессий и их родственников.