Ярославцы рассказали о вручении повесток сотрудниками ГИБДД

В ярославских пабликах появилась информация о том, что повестки начали вручать сотрудники ГИБДД. По словам автора поста, его коллегу остановили в Дзержинском районе, на улице Труфанова, и отдали повестку. Мужчина поставил подпись о получении документа.

В комментариях многие посчитали эту информацию фейковой. В пресс-службе УМВД по Ярославской области ситуацию никак не комментируют.

Тем временем, по данным издания Газета.ru, сотрудники ГИБДД, как и любой другой полицейский, имеет право вручить повестку. Но только конкретному гражданину, который подлежит призыву, и только в том случае, если сотрудника Госавтоинспекции на это уполномочил военкомат.

https://www.gazeta.ru/auto/news/2022/09/27/18660265.shtml