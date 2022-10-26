На портале Госуслуг появился новый раздел по кибербезопасности

О кибербезопасности должны знать все. Изображение: ПАО «Ростелеком»

О его актуальности свидетельствуют исследования пользователей: в условиях ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают дефицит такой информации.

В разделе «Кибербезопасность – это просто!» пользователи Госуслуг могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные. Кроме того, Минцифры России и «РТК-Солар» разработали ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. Также на портале Госуслуг появились специальные памятки по кибербезопасности, которые можно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы они всегда были под рукой. В памятках перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников, типы информации, которую никогда нельзя раскрывать, и многое другое.

Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку по статистике эти группы населения чаще других оказываются беззащитными перед мошенничеством в интернете.

– На портале Госуслуг данные пользователей надежно защищены. Однако безопасность определяется не только уровнем защиты портала, но и инструментами, которые может применить сам пользователь: надежный пароль, двухфакторная аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от имени портала. Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба, как для каждого отдельного гражданина, так и государства в целом, – подчеркнул директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Как сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», раздел создан в рамках всероссийской программы кибергигиены, реализуемой Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».