В Ярославле подростки изуродовали машины, стоящие на парковке

Подростки разбили лобовое стекло у машины. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле ищут юных вандалов, которые ночью развлекались рядом с домом 12А на улице Туманова.

Ребята пинали припаркованные автомобили, сидели на капотах, у одного автомобиля ногой разбили лобовое стекло. Ночные развлечения ярославской молодежи записала камера видеонаблюдения.

- На данный момент заявлений не поступало. Но полиция разбирается в обстоятельствах данного инцидента. По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.