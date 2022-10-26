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Происшествия26 октября 2022 11:10

В Ярославле подростки изуродовали машины, стоящие на парковке

Развлечения юных вандалов сняла камера видеонаблюдения
Полина Вачнадзе
Подростки разбили лобовое стекло у машины. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Подростки разбили лобовое стекло у машины. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле ищут юных вандалов, которые ночью развлекались рядом с домом 12А на улице Туманова.

Ребята пинали припаркованные автомобили, сидели на капотах, у одного автомобиля ногой разбили лобовое стекло. Ночные развлечения ярославской молодежи записала камера видеонаблюдения.

- На данный момент заявлений не поступало. Но полиция разбирается в обстоятельствах данного инцидента. По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.