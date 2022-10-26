Жительница Ярославской области провалилась в незакрытый колодец

В Ярославской области хозяин строительной компании осужден за падение женщины в открытый канализационный колодец Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ярославля, 40-летний хозяин одной из строительных фирм, теперь имеет судимость за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. По его вине жительница Брейтова получила тяжелые травмы, упав в незакрытый колодец.

Компания, владельцем которой является осужденный, занималась благоустройством пешеходной дорожки в селе. Поздно ночью женщина шла по неосвещенному тротуару и не заметила препятствие под ногами. Колодец был открыт, никаких ограждений не стояло.

- 50-летняя жительница села Брейтово получила тяжкие телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Свою вину владелец строительной фирмы не отрицал и активно помогал следствию. В итоге мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности и приговорили к 1 году 3 месяцам ограничения свободы. На протяжении этого срока он не имеет права менять место жительства и выезжать за пределы Ярославля, и должен два раза в месяц являться на регистрацию.