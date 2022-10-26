Следователи заинтересовались вырубкой реликтового леса в Карабихе

СКР по Ярославской области проводит проверку по информации о вырубке леса на территории музея-заповедника Фото: Полина Вачнадзе

СКР по Ярославской области проводит проверку по информации, поступившей от жителей Карабихи о вырубке леса на территории музея-заповедника.

- Размещена информация, что в одном из музеев-заповедников Ярославского района группа людей со спецтехникой занималась незаконной вырубкой соснового реликтового леса. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Местные жители забили тревогу еще около двух недель назад. Но в администрации района пояснили, что проводятся работы по уходу за лесом: здоровые деревья не трогают, а вырубают только сухие и поврежденные. Законом они не запрещены.

Все ли работы в лесу Ярославского района проводятся в соответствии с законом, теперь будут решать следователи.