HiFi-сервис Звук запустил серию исторических аудиогидов по Ярославлю

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Звук создал аудиопутеводители по достопримечательностям, храмам и отдельный гид по троллейбусному пути города-столицы Золотого Кольца Ярославля. QR-коды с ссылкой на аудиогиды размещены по городу, а также в троллейбусах знаменитого троллейбусного маршрута №1, открытие которого состоялось 7 ноября 1949 года.

Аудиогид поможет узнать больше об истории Ярославля, его старинных постройках и даст возможность открыть город по-новому. Получить доступ к гиду может каждый, считав один из QR-кодов, которые будут находиться в общественных зонах города.

Кроме этого в центре города уже размещены более 20-ти стоек туристической навигации с QR-кодам на отдельные аудиогиды по главным достопримечательностям и храмам Ярославля.

Справочная информация

Звук — это HiFi-сервис c десятками миллионов треков.

Музыка в HiFi-качестве звучания, подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и раздел для детей. Включайте Звук через приложение для iOS и Android, на сайте zvuk.com, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto. Используйте всю магию Звука и преображайте каждый момент жизни.

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