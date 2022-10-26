Жители Тутаевского района остались без газа из-за промедления местных властей

Долгожданный газопровод между поселками Никульское и Чебаково Тутаевского района в ближайшее время построен не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгожданный газопровод между поселками Никульское и Чебаково Тутаевского района в ближайшее время построен не будет. Кроме того, бюджет муниципального района, скорее всего, не досчитается около 360 тысяч рублей. И виной тому действия, а точнее, бездействие МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР». К такому выводу пришли в УФАС по Ярославской области.

В январе 2022 года МКУ «Центра управления жилищно-коммунальным комплексом» заключило контракт с ООО «Яргеопроект». Компания должна была разработать проектную документацию газопровода и в июле сдать ее заказчику. Однако для создания проекта подрядчику требовались технические условия ОАО «Газпром газораспределение Ярославль», которые должен был предоставить заказчик.

- Несмотря на неоднократные запросы, направленные подрядчиком в адрес заказчика, требуемые документы не были предоставлены, в связи с чем выполнение работ по контракту оказалось невозможным. Подрядчик приостановил выполнение работ по контракту, а потом и вовсе расторг контракт с заказчиком в одностороннем порядке, - сообщили в ярославском УФАС.

По этой причине заказчик – тутаевский Центр управления жилищно-коммунальным комплексом – обратился к антимонопольщикам с просьбой включить «Яргеопроект» в реестр недобросовестных поставщиков. Но в УФАС, разрешая данный спор, пришли к выводу, что поведение подрядчика как раз и является добросовестным, а вот в действиях заказчика усматриваются признаки административного правонарушения.

- Заказчиком не исполнена обязанность, предусмотренная контрактом, что повлекло за собой невозможность дальнейшего исполнения контракта со стороны подрядчика, - уточнили в УФАС.

Кроме того, подрядчик планирует взыскать с Центра порядка 360 тысяч рублей, которые уже были потрачены на исполнение контракта. Таким образом, бюджет района может оскудеть на эту сумму.

В итоге по факту ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по контракту УФАС возбудил дело об административном правонарушении. Центру управления жилищно-коммунальным комплексом грозит штраф до полумиллиона рублей.