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Общество26 октября 2022 8:13

Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

Режим временного ограничения полетов действует до 3 ноября
Полина Вачнадзе
Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. В один из них – аэропорт Краснодара – до введения запрете летали самолеты из Ярославля.

- Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - говорится на сайте ведомства.

Остальные аэропорты России работают штатно. Росавиация рекомендует организовавыть перевозки пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.