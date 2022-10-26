Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны. В один из них – аэропорт Краснодара – до введения запрете летали самолеты из Ярославля.

- Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - говорится на сайте ведомства.

Остальные аэропорты России работают штатно. Росавиация рекомендует организовавыть перевозки пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.