Главой Гаврилов-Ямского района стал Андрей Сергеичев

В Гаврилов-Ямском районе избрали нового главу. ФОТО: страница Андрея Забаева ВКонтакте

В Гаврилов-Ямском районе избрали нового главу. Им стал Андрей Сергеичев.

Решение собрания представителей Гаврилов-Ямского района, по словам и.о. главы Андрея Забаева, было единогласным.

- Поздравляю Андрея Борисовича с избранием! Уверен, что его опыт, знания, энергия, честная и принципиальная жизненная позиция обеспечит максимально возможный рост уровня жизни каждого жителя нашего района, - написал Андрей Забаев на своей странице ВКонтакте.

Поздравил нового главу и губернатор Ярославской области Михаил Евраев:

- Единогласная поддержка депутатов говорит о высоком уровне доверия и оценке профессиональных качеств. Уверен, они помогут Андрею Борисовичу реализовать планы развития района, которые мы наметили вместе с жителями. У территории большой производственный и инвестиционный потенциал. Начаты программы по благоустройству, газификации, ремонту дорог. И мы обязательно поможем в их реализации. Удачи, сил и энергии во благо района и его жителей.