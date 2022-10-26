В Ярославле многодетные семьи с совершеннолетними детьми получат социальную помощь

В регионе вводится новая категория получателей льгот – семьи, имеющие трех и более детей, в том числе в возрасте до 23 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области появится новая категория получателей социальной поддержки. Это многодетные семьи, в которых есть дети в возрасте до 23 лет.

После того, как старшему ребенку исполняется 18 лет, многодетная семья фактически утрачивает свой статус.

- Но мы понимаем, что, как правило, молодые люди до 23 лет учатся. И траты родителей в связи с этим не только не сокращаются, но и серьезно увеличиваются. Принятие закона устраняет эту несправедливость, - считает председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

С 1 января 2023 года члены многодетных семей будут оплачивать только 50% от стоимости проезда в городском и пригородном транспорте. Также для них предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и комуслуг в размере 15% и компенсация родительской платы за детсады.

В состав семей, которые получат новую форму поддержки, предлагается включить совместно проживающих родителей (усыновителей, опекунов), у которых на воспитании и содержании трое и более детей, в том числе совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в образовательных организациях.