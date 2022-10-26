Россельхознадзором приостановлена реализация нескольких серий лекарственного препарата «Чеми спрей»

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, по информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает хозяйствующим субъектам и всем заинтересованным лицам о том, что выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов для ветеринарного применения:

«Чеми спрей» (серия Р-1046, срок годности 10.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «pH».

«Чеми спрей» (серия Р-1043, срок годности 09.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателям: «Плотность», «pH» и «Количественное определение (Количественное определение хлортетрациклина гидрохлорида)».

«Чеми спрей» (серия Р-1050, срок годности 11.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Количественное определение (Количественное определение хлортетрациклина гидрохлорида)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем, что реализация указанных выше препаратов приостановлена.

В случае обнаружения вышеуказанных серий недоброкачественных лекарственных препаратов просим проинформировать Управление любым удобным способом: по тел. 8 (4822) 50 98 01, доб. 164, 151 (Тверская обл.) и 8 (4852) 30 37 01 (Ярославская обл.), по электронной почте: rshn32@fsvps.gov.ru или через "Электронную приемную" официального сайта Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, а также обеспечить запрет реализации и применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям согласно ст. 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».