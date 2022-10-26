В Ярославле простятся с тремя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле сегодня, 26 октября, простятся с тремя военнослужащими, погибшим в спецоперации на Украине. Погибли рядовые мотострелкового полка Игорь Коряковский, Глеб Бандурин и Павел Ткаленко.
Прощание с Игорем Коряковским пройдет в 9 часов в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.
Проститься с Павлом Ткаленко можно будет с 14 часов в Доме памяти на улице Северной в Угличе.
Церемония в память о Глебе Бандурине начнется в 11 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы на улице Солнечной в Рыбинске.
- Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.